Um Russland abzuschrecken: Polen will Atomwaffen

Gewagter Vorstoß von Polens Präsident

Das EU- und NATO-Land Polen ist einer der engsten militärischen und politischen Verbündeten der von Russland angegriffenen Ukraine. Mit seinem Vorstoß geht Nawrocki weiter als seinerzeit sein Amtsvorgänger Andrzej Duda. Dieser hatte im Frühjahr 2024 gesagt, Polen sei bereit für die Stationierung von US-Atomwaffen im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe, sollte die NATO dies für nötig halten. Aus der NATO hieß es damals, eine Ausweitung der Atomwaffen-Stationierung sei nicht geplant.