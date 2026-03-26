Bei Linzer Technologiekonzern wackeln 500 Jobs

Für 2026 erwartet Kontron-CEO Hannes Niederhauser weiteres Wachstum, das durch Bereiche wie Rüstung, Transport und Cybersecurity getrieben wird. Der Umsatz soll im heurigen Jahr organisch um etwa acht Prozent auf 1,75 bis über 1,8 Milliarden Euro steigen. Das bereinigte operative Ergebnis wird bei rund 225 Millionen Euro erwartet. „Wir haben die richtigen Weichen gestellt, um diese Chancen konsequent zu nutzen und unsere technologische Führungsposition weiter auszubauen“, sagte Niederhauser.