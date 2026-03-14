Häfen-Chefin: „Nie jemand in Käfig untergebracht“

Persönlich begutachtet und „negativ“ bewertet

Von einem Justiz-Skandal war schnell die Rede und davon, dass die interimistische Chefin (auch sie hat sich um den Job beworben) eine „Insassin in den Käfig sperren wollte“. Diese spricht jetzt in der „Krone“ Klartext: „Zu keinem Zeitpunkt wurde eine Insassin in dieser Konstruktion untergebracht. Sie wurde von mir persönlich begutachtet und als definitiv nicht geeignet bewertet.“