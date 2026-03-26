Heimischer Ketchup-Hersteller fällt im Test durch

Weniger Zucker, doch mehr Zuckergehalt

Beim Zuckergehalt zeigt sich laut Test der Stiftung Warentest ein gemischtes Bild: Die meisten Produkte liegen zwischen 3,6 und 19,3 Gramm pro 100 Milliliter, im Schnitt bei rund 16 Gramm. Einzelne Ausreißer enthalten jedoch deutlich mehr – etwa Heinz Tomato Ketchup mit 26,6 Gramm. Gleichzeitig zeigt der Test, dass weniger Zucker oft durch Süßstoffe ersetzt wird.