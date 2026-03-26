Kein Pächter: Kirche betreibt Café vorerst selbst

Wie geht es mit dem beliebten Domcafé weiter? Diese Frage war in den letzten Tagen rund um den Domplatz Gesprächsthema Nummer eins. Schließlich endet kommende Woche die Übergangslösung: Nachdem Kaffeeröster Kurt Traxl sich – wie berichtet – als Pächter zurückgezogen hatte, um sich wieder stärker auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren, sprang kurzfristig Paul Gürtler vom benachbarten „Paul’s“ für zwei Monate ein.