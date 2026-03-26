Kein Pächter: Kirche betreibt Café vorerst selbst

Nach dem Rückzug von Kurt Traxl und dem Ende der zweimonatigen Übergangslösung durch „Paul’s“ übernimmt nun die Diözese Linz selbst das Domcafé. Für Gäste bleibt vieles unverändert – doch hinter den Kulissen läuft die nicht einfache Suche nach einem neuen Pächter weiterhin auf Hochtouren.
Wie geht es mit dem beliebten Domcafé weiter? Diese Frage war in den letzten Tagen rund um den Domplatz Gesprächsthema Nummer eins. Schließlich endet kommende Woche die Übergangslösung: Nachdem Kaffeeröster Kurt Traxl sich – wie berichtet – als Pächter zurückgezogen hatte, um sich wieder stärker auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren, sprang kurzfristig Paul Gürtler vom benachbarten „Paul’s“ für zwei Monate ein.
Weil eine Verlängerung nicht angedacht ist, übernimmt vorerst die Diözese selbst die Führung des Cafés. Ziel ist es, den Betrieb aufrechtzuerhalten, bis ein neuer Pächter gefunden ist.
Pächtersuche läuft weiter
Das Domcafé ist Teil des Domcenters und versteht sich nicht nur als gastronomischer Betrieb, sondern auch als Ort der Begegnung. Genau diese Mischung macht die Suche nach einer langfristigen Lösung anspruchsvoll: Gesucht wird ein Konzept, das sowohl wirtschaftlich funktioniert als auch zum besonderen Umfeld passt.
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