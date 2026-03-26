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Am helllichten Tag

Graffiti-Sprayer „verzierten“ Einkaufszentrum

Oberösterreich
26.03.2026 08:21
Die Sprayer wurden angezeigt.
Die Sprayer wurden angezeigt.(Bild: Samuel Thurner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht bei einer „Nacht und Nebel Aktion“, sondern am helllichten Tag waren drei Jugendliche erwischt worden, als sie die Wände eines Einkaufsparks mit Graffitis beschmierten. Sie flüchteten, doch die Polizei war schneller.

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Eine Zeugin bemerkte am Donnerstag gegen 16 Uhr drei mit Sturmhauben maskierte Personen, die sich in der Druckereistraße in Gmunden herumtrieben. Sie alarmierte die Polizei und als die Beamten eintrafen, ertappten sie drei Jugendliche, die gerade mehrere Wände des dortigen Einkaufsparks mit Acryllack besprühten.

Vor Polizei weggelaufen
Als der 16-jährige Grazer, der 19-jährige Wiener Neustädter und der 17-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung die Polizisten bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Nach kurzer Verfolgungsjagd konnten die Sprayer aber geschnappt werden und wurden kurzzeitig festgenommen. Nach der Einvernahme kamen die Jugendlichen wieder frei – sie werden angezeigt. 

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