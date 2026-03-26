Graffiti-Sprayer „verzierten“ Einkaufszentrum

Vor Polizei weggelaufen

Als der 16-jährige Grazer, der 19-jährige Wiener Neustädter und der 17-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung die Polizisten bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Nach kurzer Verfolgungsjagd konnten die Sprayer aber geschnappt werden und wurden kurzzeitig festgenommen. Nach der Einvernahme kamen die Jugendlichen wieder frei – sie werden angezeigt.