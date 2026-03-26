Graffiti-Sprayer „verzierten“ Einkaufszentrum

Nicht bei einer „Nacht und Nebel Aktion“, sondern am helllichten Tag waren drei Jugendliche erwischt worden, als sie die Wände eines Einkaufsparks mit Graffitis beschmierten. Sie flüchteten, doch die Polizei war schneller.
Eine Zeugin bemerkte am Donnerstag gegen 16 Uhr drei mit Sturmhauben maskierte Personen, die sich in der Druckereistraße in Gmunden herumtrieben. Sie alarmierte die Polizei und als die Beamten eintrafen, ertappten sie drei Jugendliche, die gerade mehrere Wände des dortigen Einkaufsparks mit Acryllack besprühten.
Vor Polizei weggelaufen
Als der 16-jährige Grazer, der 19-jährige Wiener Neustädter und der 17-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung die Polizisten bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Nach kurzer Verfolgungsjagd konnten die Sprayer aber geschnappt werden und wurden kurzzeitig festgenommen. Nach der Einvernahme kamen die Jugendlichen wieder frei – sie werden angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.