Europol verstärkt Kampf gegen Migranten-Schlepper

Es gehe um eine schwere Form des organisierten Verbrechens. Nach Angaben von Europol gefährden Schleuser-Netzwerke jedes Jahr das Leben von Hunderttausenden Menschen. Sie agierten sowohl online als auch offline, sagte die Europol-Chefin. Sie würden auch immer gewalttätiger. „Den Netzwerken geht es nur um Profit, für sie sind Migranten keine Menschen, sondern eine Ware.“