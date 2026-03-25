Sieben Festnahmen bei Razzia in drei Wohnungen

Sieben Festnahmen in drei Wohnungen – das ist das Ergebnis einer Razzia unter Nigerianern im Linzer Stadtteil Neue Heimat. Die Polizei erwischte fünf Männer, die gegen das Fremdengesetz verstoßen hatten. Einer wurde wegen Suchtgift gesucht und der siebte Verdächtige auf frischer Tat gefasst. Die Beamten stellten ein halbes Kilo Kokain und mehr als zwei Kilogramm Cannabiskraut sicher.