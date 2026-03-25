Sieben Festnahmen bei Razzia in drei Wohnungen

Sieben Festnahmen in drei Wohnungen – das ist das Ergebnis einer Razzia unter Nigerianern im Linzer Stadtteil Neue Heimat. Die Polizei erwischte fünf Männer, die gegen das Fremdengesetz verstoßen hatten. Einer wurde wegen Suchtgift gesucht und der siebte Verdächtige auf frischer Tat gefasst. Die Beamten stellten ein halbes Kilo Kokain und mehr als zwei Kilogramm Cannabiskraut sicher.
Über Behördenauftrag wurde am Dienstag gegen 7.30 Uhr früh eine Anordnung zum Betreten und Durchsuchen eines Mehrparteienhauses im Linzer Stadtteil Neue Heimat zur Überprüfung des rechtmäßigen Aufenthaltes nach dem Fremdengesetz angeordnet. Bei der Durchsuchung konnten in insgesamt drei Wohnungen mehrere verdächtige Nigerianer festgestellt werden, die kontrolliert wurden.
Fünf Festnahmen nach dem Fremdengesetz
Dabei wurden insgesamt fünf Personen nach dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen, darunter ein 26-Jähriger, ein 27-Jähriger und ein 31-Jähriger. Drei der fünf Festgenommenen erhielten nach der Erstbefragung eine Ausreiseverpflichtung.
Zwei wurden in die Sicherungsmaßnahme genommen, zudem wurde eine Sicherheitsleistung von 820 Euro eingehoben. Darüber hinaus konnte bei der Durchsuchung ein 34-jähriger Nigerianer festgestellt werden, der aufgrund einer bestehenden Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz nach dem Suchtmittelgesetz festzunehmen war.
Auf frischer Tat
Ein 39-jähriger Nigerianer, der auf frischer Tat betreten werden konnte, wurde nach dem Suchtmittelgesetz festgenommen. Bei der Durchsuchung und Kontrolle kam es zur Sicherstellung von über einem halben Kilogramm Kokain und über zwei Kilogramm Cannabiskraut. Außerdem konnte Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich sichergestellt werden. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.