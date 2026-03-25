Unglaubliche 538.000 Euro kann ein Student kosten

Thema bei LH-Konferenz

„Ich nehme das Thema sehr ernst. EU-rechtlich ist es aber derzeit so geregelt, dass nur für den Bereich Humanmedizin Quoten möglich sind“, stellte LH Anton Mattle fest. Er kündigte an, die Landeshauptleute-Konferenz mit dem Thema befassen zu wollen. Wichtig sei nicht nur, dass Tiroler einen Studienplatz erhalten, sondern auch, „dass internationale Studierenden im Anschluss auch in Tirol bleiben, einen Arbeitsplatz annehmen und zur Wertschöpfung im Land beitragen“.