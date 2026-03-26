60.000 auf der Donauinsel

Nun gehören die Religionsfreiheit und die Versammlungsfreiheit seit Generationen hierzulande zu den Bürgerrechten. Und Menschen – seien sie nun bereits Staatsbürger oder solche mit einem legalen Aufenthaltstitel – dürfen ihre Feste natürlich feiern. Dennoch hält uns diese islamische Machtdemonstration vor Augen, wie sehr sich das gesellschaftliche und kulturelle Gefüge hierzulande in den letzten Jahren durch diese Massenzuwanderung geändert hat. Und daran wird der viel gepriesene EU-Asylpakt nichts ändern. Tatsache ist vielmehr, dass jede weitere Zuwanderung, sei sie noch so gering, unsere eigene Kultur tatsächlich in eine Minderheitenposition drängen würde.