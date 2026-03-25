Pkw bei Ausfahrt gegen Jeep geprallt



Ereignet hat sich der Unfall am Mittwoch kurz nach 12 Uhr. Laut ersten Informationen wollte der Lenker eines Wagens von einem Privatparkplatz auf die Sebastian-Kneipp-Straße einbiegen. Dabei hat er einen Jeep übersehen, der in Richtung der Liechtensteiner Grenzen unterwegs – eine Kollision war nicht mehr zu verhindern.