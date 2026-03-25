Schneewalze, brutale Stürme – große Lawinengefahr

Flächendeckend bis zu 60 Zentimeter Neuschnee

„Flächendeckend erwarten wir in Nordtirol bis Freitagvormittag in höheren Lagen zwischen 40 und 60 Zentimeter Neuschnee“, sagt Christoph Mitterer, Prognostiker beim Tiroler Lawinenwarndienst im Gespräch mit der „Krone“. In einigen Regionen – in den Tuxer und Zillertaler Alpen sowie in den Hohen Tauern – hält er sogar einen dreiviertel Meter für möglich. Südlich von Matrei in Osttirol fallen die Mengen mit 20 bis 30 Zentimetern geringer aus.