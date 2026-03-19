Tourengeher von Lawine im Ötztal mitgerissen

Erneuter Alarm im Ötztal

Rund eine Stunde später wurde in Obergurgl – am Rotmoosferner – ein Tourengeher von einer Lawine erfasst, mitgerissen und teilverschüttet. Laut Leitstelle konnte die Besatzung des Notarzthubschraubers Martin 8 die Person ausgraben. Das Opfer wird derzeit vor Ort versorgt und dann ausgeflogen. Über den Verletzungsgrad ist nichts bekannt.