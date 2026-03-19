Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Heli-Crew geborgen

Tourengeher von Lawine im Ötztal mitgerissen

Tirol
19.03.2026 13:57
In der näheren Umgebung der Amberger Hütte wurde eine Lawine gemeldet.
In der näheren Umgebung der Amberger Hütte wurde eine Lawine gemeldet.(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Wieder Lawinenalarm in Tirol – gleich zweimal: Kurz nach 13 Uhr wurde ein Unglück mit angeblich zwei Verschütteten im Bereich der Kuhscheibe (3188 m) nahe der Amberger Hütte im Ötztal gemeldet. Wenig später gab es tatsächlich einen Teilverschütteten in den Gurgler Bergen im hinteren Ötztal.

0 Kommentare

Laut Leitstelle Tirol trafen kurz nach 13 Uhr mehrere Meldungen über ein und dieselbe Lawine in der Nähe der Amberger Hütte in Gries im Sulztal bei Längenfeld ein. Daraufhin wurden die Bergrettungen aus Längenfeld und Gries alarmiert. Auch mehrere Hubschrauber flogen ins Ötztal.

Lesen Sie auch:
Mit dem Notarzthubschrauber (Symbolbild) wurde der Verletzte ins Krankenhaus geflogen.
Lawine im Zillertal
Schneebrett riss deutschen Freerider 50 Meter mit
18.03.2026

Negativlawine ohne Opfer
Inzwischen konnte die Leitstelle wieder Entwarnung geben. Es habe sich um eine Negativlawine ohne Verschüttete gehandelt, hieß es gegenüber der „Krone“. Der Einsatz werde gerade abgebrochen.

Erneuter Alarm im Ötztal
Rund eine Stunde später wurde in Obergurgl – am Rotmoosferner – ein Tourengeher von einer Lawine erfasst, mitgerissen und teilverschüttet. Laut Leitstelle konnte die Besatzung des Notarzthubschraubers Martin 8 die Person ausgraben. Das Opfer wird derzeit vor Ort versorgt und dann ausgeflogen. Über den Verletzungsgrad ist nichts bekannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
19.03.2026 13:57
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
TirolÖtztal
Unglück
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
213.635 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
169.259 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
157.214 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2432 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1776 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
1192 mal kommentiert
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf