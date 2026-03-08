Vorteilswelt
Jede Hilfe kam zu spät

Tragödie in Tirol: Todesopfer bei Lawinenabgang

Tirol
08.03.2026 13:00
In Neustift im Stubaital kam es am Sonntag zu dem Lawinenabgang. Der Verschüttete konnte nur ...
In Neustift im Stubaital kam es am Sonntag zu dem Lawinenabgang. Der Verschüttete konnte nur noch tot geborgen werden.(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Lawinenalarm Sonntagmittag im Tiroler Stubaital: In Neustift ging kurz vor 12 Uhr ein Schneebrett ab. Ein Wintersportler wurde verschüttet. Im Zuge des Einsatzes konnte am Lawinenkegel ein LVS-Signal empfangen werden – für die verschüttete Person kam aber leider jede Hilfe zu spät.

Kurz vor 12 Uhr ging die Alarmmeldung durch die Leitstelle Tirol raus. Zum Lawinenabgang soll es im Bereich Serleskamm gekommen sein. „Zwischen der Elferhütte und dem Pinnistal“, schilderte der Schichtleiter der Leitstelle auf „Krone“-Nachfrage.

Hubschrauber-Crews, Bergrettung vor Ort
Offenbar hatte sich in einer Rinne ein Schneebrett gelöst. Ein Wintersportler wurde verschüttet. Nachdem ein Zeuge Alarm geschlagen hatte, wurde ein Einsatz in die Wege geleitet. Der Notarzthubschrauber Christophorus 1, der Polizeiheli Libelle Tirol sowie die Bergrettung Neustift waren rasch vor Ort.

Signal empfangen, jede Hilfe kam zu spät
Wie die Leitstelle gegen 12.30 Uhr erklärte, konnten die Einsatzkräfte ein LVS-Signal (LVS steht für Lawinenverschüttetensuchgerät, Anm.) empfangen. Für die verschüttete Person kam aber leider jede Hilfe zu spät. Diese konnte nur noch tot geborgen werden.

Nähere Details zum tragischen Unglück und zur Identität des Opfers sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Infografik zeigt die fünf Warnstufen der Lawinengefahr mit Beschreibung der Schneedecke und der Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung. Stufe 1 steht für geringe Gefahr mit stabiler Schneedecke, Stufe 5 für sehr große Gefahr mit instabiler Schneedecke und zahlreichen spontanen Lawinen. Quelle: lawinen.at.

Lawinengefahrenstufe 2 von 5
In den Stubaier Alpen und in weiteren Teilen Tirols herrscht am Sonntag verbreitet Lawinengefahrenstufe 2 von 5 – also mäßige Gefahr. Dennoch ist erhöhte Vorsicht geboten – die Verhältnisse sollen nicht unterschätzt werden. „Wintersportler können vereinzelt Lawinen auslösen. Diese können groß werden“, so der Lawinenwarndienst des Landes in seinem Bericht.

Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung würde die Auslösebereitschaft von Schneebrettlawinen an steilen Sonnenhängen etwas ansteigen. „Touren und Variantenabfahrten sollten rechtzeitig beendet werden“, so die Experten

Tirol
08.03.2026 13:00
