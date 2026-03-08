Tragödie in Tirol: Todesopfer bei Lawinenabgang

Signal empfangen, jede Hilfe kam zu spät

Wie die Leitstelle gegen 12.30 Uhr erklärte, konnten die Einsatzkräfte ein LVS-Signal (LVS steht für Lawinenverschüttetensuchgerät, Anm.) empfangen. Für die verschüttete Person kam aber leider jede Hilfe zu spät. Diese konnte nur noch tot geborgen werden.