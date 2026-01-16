Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schoko-Snack schrumpft

Supermarkt macht versteckte Teuerung nun sichtbar

Wirtschaft
16.01.2026 19:12
Die Stolperfallen beim täglichen Einkauf werden künftig etwas reduziert – mit einer besseren ...
Die Stolperfallen beim täglichen Einkauf werden künftig etwas reduziert – mit einer besseren Kennzeichnung durch die Märkte.(Bild: Drazen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Klein, unscheinbar – und plötzlich teurer: Der erste heimische Supermarkt macht jetzt die sogenannte „Shrinkflation“ für seine Kunden sichtbar: Produkte, die im Preis gleich bleiben, aber in der Menge schrumpfen, werden nun direkt am Regal gekennzeichnet – mit einem eigenen Hinweisschild.

0 Kommentare

Das erste Produkt, das von der neuen Kennzeichnung durch Billa betroffen ist, ist der „Milka Choco Snack 4x27g“. Ein kleines rotes Täfelchen neben dem Preisschild weist hier klar auf die versteckte Preiserhöhung hin: „Shrinkflation: Versteckte Preiserhöhung“.

Veränderung würde kaum auffallen
Damit soll auf einen Blick ersichtlich werden, dass der Packungsinhalt von ehemals 29 Gramm pro Riegel auf 27 Gramm reduziert wurde – eine Veränderung, die beim flüchtigen Einkauf wohl kaum auffallen würde.

Ab 1. April sind die Märkte in Österreich gesetzlich verpflichtet, alle von „Shrinkflation“ betroffenen Produkte zu kennzeichnen. Billa hat die Regelung nun bereits früher umgesetzt – das erste Produkt wurde bereits seit Anfang Jänner entsprechend deklariert.

Mit diesem Piktogramm kennzeichnet Billa künftig versteckte Preiserhöhungen:

Bislang nur ein Produkt betroffen
Peter Gschiel, Vertriebsdirektor von Billa in der Steiermark und im Südburgenland, erklärte gegenüber der „Kleinen Zeitung“: „Das Milka-Produkt ist das erste und bisher einzige, das in allen Filialen ausgewiesen ist.“ Weitere Produkte stünden aktuell nicht auf der Liste. Die Maßnahme betrifft dabei nicht nur die Steiermark, auch in anderen Bundesländern sei sie bereits umgesetzt worden.

Auf der Unternehmenswebsite heißt es, dass Billa mit der Kennzeichnung sicherstellen möchte, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sofort erkennen können, wenn sich die Inhaltsmenge eines Produkts verändert hat. Die Kennzeichnung gelte zunächst für 90 Tage, sofern der Hersteller selbst keine entsprechende Information bereitstellt.

Lesen Sie auch:
„Shrinkflation“: Packungen haben bei gleichem Preis weniger Inhalt.
Kritik an Herstellern
Spar-Chef: „Handel kann nichts für Shrinkflation!“
17.12.2025
Geschrumpft und teurer
Dieses Produkt ärgert die Konsumenten am meisten
11.11.2025
Gesetz auf Zielgerade
„Shrinkflation“: Bis zu 15.000 Euro Strafe drohen
18.11.2025

Hilft Kennzeichnung gegen Teuerung?
Billa betont zudem, dass die Mengenänderungen durch die Hersteller erfolgen und der Handel selbst nicht verantwortlich sei. Ziel sei es, den Kunden volle Transparenz zu bieten und bewusste Kaufentscheidungen zu ermöglichen.

Die Kennzeichnung könnte künftig häufiger zu sehen sein. Während aktuell nur die Milka-Süßigkeit betroffen ist, könnten bald weitere Produkte in allen Billa-Filialen ähnliche Hinweise erhalten. Damit wird „Shrinkflation“ nicht länger nur eine versteckte Preiserhöhung – sondern sichtbar direkt im Supermarktregal.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
467.472 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
218.401 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
208.239 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Wirtschaft
Schoko-Snack schrumpft
Supermarkt macht versteckte Teuerung nun sichtbar
Minus 26 Prozent
Luxusflaute in China trifft Porsche hart
Handel versichert:
Steuersenkung soll sofort bei den Kunden ankommen
Diskutieren Sie mit!
Reicht Ihnen Ihr Einkommen zum Auskommen?
Folgekonkurs erwartet
Jetzt steht auch die IQ-Tankkarte vor der Pleite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf