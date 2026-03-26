Spritpreis-Bremse findet bei FPÖ keine Gegenliebe

Zur Kritik am FPÖ-Modell meinte Murlasits: „Geht es darum, die Bevölkerung zu schützen und die Autofahrer zu entlasten, gibt es plötzlich viele Gründe, warum etwas nicht geht. Jetzt schickt die Regierung sogar Experten aus, die mit autofreien Tagen daherkommen. Das Letzte, was die Niederösterreicher jetzt brauchen, sind Tipps von Experten, die ihnen erklären, dass sie das Auto stehen lassen sollen. Das Problem sind nicht die Autofahrer, sondern es ist diese Bundesregierung.“ Finanziminister Markus Marterbauer (SPÖ) bleibt aber dabei, er sieht das FPÖ-Modell als nicht umsetzbar.