Streiktag: OPs abgesagt, Patienten müssen warten

Für viele Patienten heißt es heute wieder: Operation verschoben. An den oberösterreichischen Ordensspitälern legt das nichtärztliche Personal heute erneut die Arbeit nieder. Seit 5.30 Uhr wird gestreikt, der Arbeitskampf soll bis 19.30 Uhr dauern. Erneut müssen geplante Operationen und Eingriffe abgesagt werden.