Streiktag: OPs abgesagt, Patienten müssen warten

Für viele Patienten heißt es heute wieder: Operation verschoben. An den oberösterreichischen Ordensspitälern legt das nichtärztliche Personal heute erneut die Arbeit nieder. Seit 5.30 Uhr wird gestreikt, der Arbeitskampf soll bis 19.30 Uhr dauern. Erneut müssen geplante Operationen und Eingriffe abgesagt werden.
Hintergrund sind die stockenden Kollektivvertrags-Verhandlungen. Nach sechs Runden liege weiterhin kein akzeptables Angebot der Arbeitgeber am Tisch, kritisiert die Gewerkschaft vida. Vor allem bei der geforderten Arbeitszeitverkürzung gebe es keine Einigung.
Der zweite Streiktag richtet sich gezielt an die Landespolitik. Das Land Oberösterreich finanziert die Ordensspitäler maßgeblich mit. Besonders Gesundheitslandesrätin und Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) sieht die Gewerkschaft in der Pflicht. Sie solle „Verantwortung übernehmen und einer Lösung den Weg ebnen“, heißt es von vida.
Unterstützung bekamen die Beschäftigten am Dienstag in der Früh prominenter Stelle: Arbeiterkammerpräsident und ÖGB-Landesvorsitzender Andreas Stangl stellte sich um 7 Uhr beim Krankenhaus der Elisabethinen in Linz demonstrativ an die Seite der Streikenden.
Beim Gehalt waren die Arbeitnehmer zuletzt einen Schritt entgegengekommen und akzeptierten die Übernahme des Abschlusses des öffentlichen Dienstes von 3,3 Prozent. Doch bei der Arbeitszeitverkürzung verhärten sich die Fronten weiter.
