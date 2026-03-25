Nächstes Lokal am Marktplatz Dornbirn insolvent

Die Serie von Insolvenzen in der Vorarlberger Gastronomie setzt sich fort. Am Marktplatz in Dornbirn ist nun ein weiteres Nachtlokal von einer Pleite betroffen, am Landesgericht Feldkirch wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren über die Betreibergesellschaft (HB cocktailerie GmbH) der „Augustbar“ eröffnet. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass es sich bereits um den zweiten Gastronomiebetrieb an diesem zentralen Platz handelt, der in diesem Monat Insolvenz anmelden musste. Dabei gilt der Dornbirner Marktplatz grundsätzlich als gastronomischer Hotspot, an dem nicht nur an den Wochenenden jede Menge los ist.