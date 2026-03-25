Nächstes Lokal am Marktplatz Dornbirn insolvent

Erneut schlechte Nachrichten für die Gastronomie in Dornbirn: Über die Betreiberfirma der „Augustbar“ am Marktplatz wurde ein Konkursverfahren eingeleitet. Es handelt sich bereits um die zweite Insolvenz eines Lokals an diesem Standort innerhalb weniger Wochen.
Die Serie von Insolvenzen in der Vorarlberger Gastronomie setzt sich fort. Am Marktplatz in Dornbirn ist nun ein weiteres Nachtlokal von einer Pleite betroffen, am Landesgericht Feldkirch wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren über die Betreibergesellschaft (HB cocktailerie GmbH) der „Augustbar“ eröffnet. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass es sich bereits um den zweiten Gastronomiebetrieb an diesem zentralen Platz handelt, der in diesem Monat Insolvenz anmelden musste. Dabei gilt der Dornbirner Marktplatz grundsätzlich als gastronomischer Hotspot, an dem nicht nur an den Wochenenden jede Menge los ist.
Gründe für die Insolvenz noch unbekannt
Zu den genauen Ursachen, die zur Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens geführt haben, gibt es derzeit noch keine offiziellen Informationen, die Verbindlichkeiten belaufen sich aktuell auf 30.000 Euro. Zur Masseverwalterin wurde die Dornbirner Rechtsanwältin Nuschine Messner bestellt – sie wird auch darüber entscheiden, ob der Betrieb fortgeführt werden kann. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 14. Mai beim KSV1870 anmelden.
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