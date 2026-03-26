Jugend trifft Beeinträchtigte: Spiel, Spaß, Lernen

Tausende Jugendliche zusammengebracht in 22 Jahren

Das war vor 22 Jahren auch der Ausgangspunkt für Dieter Klammer: „Ich habe gespürt, ich muss da was machen. Ich will Menschen zusammenbringen. Anfangs war ich mir selbst nicht so sicher, wie das wird; ich hatte ja selbst keine Erfahrungen mit Behinderten.“ Aber mit Mut und Organisationstalent ist Inclusia entstanden und hat bereits für viel Spaß und zahllose spielerische Lernmomente gesorgt. „Etwa 9000 Schülerinnen und Schüler, die vorher wenig oder keine Berührungspunkte mit Beeinträchtigten hatten, haben wir mit Menschen mit Behinderung zusammengeführt. Freundschaften sind entstanden. Heuer nehmen 520 Jugendliche von 25 Klassen in fünf Klagenfurter Schulen sowie rund 200 Behinderte aus dem Alpen-Adria-Raum daran teil“, freut sich der Reifnitzer, der Geografie studiert hat und Trainer am bfi ist.