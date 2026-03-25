„Ohne dass Autofahrer etwas merken, geht es nicht“

Sperren notwendig

„Jede Verzögerung kostet den Steuerzahlern Geld“, so Steinkellern. Er würde sich eine Änderung wünschen – so sollten nur mehr Bürgerinitiativen gehört werden, die auch tatsächlich aus der Region sind. Christian Dick, Leiter der Abteilung Straßenneubau und -erhaltung bittet die Verkehrsteilnehmer schon vorab um Verständnis für notwendige Straßensperren: „Eine Baustelle, ohne dass es jemand merkt, wird es nicht geben.“