„Ohne dass Autofahrer etwas merken, geht es nicht“

Es gehört zum Frühlingsbeginn schon fast dazu: Kaum zwitschern draußen wieder die Vögel, fahren die Bagger auf. 190 Baumaßnahmen auf den oberösterreichischen Landesstraßen stehen heuer am Plan. In die Erhaltung werden 105 Millionen Euro investiert, um über 16 Millionen mehr als im Vorjahr.
6000 Kilometer Landesstraßen, 190 Bauprojekte, 105 Millionen für die Erhaltung und 56 Millionen für den Neubau. So kann man die beginnende Baustellensaison für 2026 in Oberösterreich knapp zusammenfassen. „Wir investieren stärker denn je in den Erhalt unserer Straßen“ erklärt Infrastruktur-Landesrat Günter Steinkeller (FPÖ) und meint damit das dementsprechende Budget, das im Vergleich zu 88,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 105 Millionen erhöht wurde. 56 Millionen fließen heuer in den Neubau.
Verzögerung durch Einsprüche
160 Baumaßnahmen werden oberösterreichweit 2026 auf den 6000 Kilometern Landesstraßen umgesetzt, dazu kommen 30 Projekte im Bereich Brücken- und Tunnelbau. Nicht alle Baustellen hätten sich auf Anhieb umsetzen lassen, denn immer wieder wurden diese durch Einsprüche verzögert.
Sperren notwendig
„Jede Verzögerung kostet den Steuerzahlern Geld“, so Steinkellern. Er würde sich eine Änderung wünschen – so sollten nur mehr Bürgerinitiativen gehört werden, die auch tatsächlich aus der Region sind. Christian Dick, Leiter der Abteilung Straßenneubau und -erhaltung bittet die Verkehrsteilnehmer schon vorab um Verständnis für notwendige Straßensperren: „Eine Baustelle, ohne dass es jemand merkt, wird es nicht geben.“
Geplante Projekte
Die größeren Projekte: Die Umfahrung Mattighofen-Neubau, die Ende 2027 fertiggestellt sein soll; die Umfahrung Pupping, die noch heuer im Herbst eröffnet werden soll; von April bis Juni 2026 soll der Straßenabschnitt Pulgarn – Steyregg West saniert werden; im gleichen Zeitrahmen steht auch die Sanierung der Agerbrücke in Seewalchen am Programm.
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