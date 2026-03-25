Vermisste Frau schlief bei der Nachbarin

Eine Suchaktion gab es Dienstagabend nach einer Pensionistin in St. Veit. Die 73-Jährige war nach einem Ausflug im Garten ihrer Betreuungsanlage nicht mehr auffindbar.
Die Pensionistin hatte mit anderen Heimbewohnern und den Betreuern das schöne Wetter genutzt und war im Garten. Bei der Rückkehr in das Haus war die 73-Jährige nicht mehr auffindbar.
Die Betreuer begannen sofort, die gesamte Anlage nach der Frau abzusuchen. Als kurz nach 17 Uhr weiter jede Spur von der Pensionistin fehlte, wurde eine große Suchaktion durchgeführt.
Sechs Polizeistreifen, eine Diensthundestreife, der Polizeihubschrauber sowie eine Polizeidrohne, die Freiwilligen Feuerwehren St. Donat und Hörzendorf, Suchhunde der Bergrettung, des Samariterbundes und der Rettungshundebrigade standen daraufhin im Einsatz, um nach der Vermissten zu suchen.
Gegen 20 Uhr meldete sich schließlich eine Nachbarin bei den Einsatzkräften. Sie hatte entdeckt, dass ihre Kellertüre offen stand, was normal nicht der Fall ist. Bei einer Nachschau im Haus der Frau konnte die 73-Jährige im ersten Stock des Hauses schlafend in einem Bett gefunden werden. Die Pensionistin war unverletzt.
Mann nach Spaziergang vermisst
Eine weitere Suchaktion gab es im Gailtal: Ein 89-Jähriger war nach einem Spaziergang im Vormittag im Raum Kötschach-Mauthen nicht mehr zurückgekehrt. Sein Sohn hatte daraufhin die Polizei verständigt. Zunächst wurde die nähere Umgebung nach dem Vermissten durchsucht. Später wurde die Suche ausgeweitet. Alpine Einsatzgruppe, mehrere Polizeistreifen einschließlich Diensthundestreifen, die Alpine Einsatzgruppe, Suchhunde der Bergrettung und der Rettungshundebrigade sowie die Feuerwehren Kirchbach, Reisach, Stranig und Waidegg durchkämmten die Gegend.
Gegen 19.43 Uhr konnte der 89-Jährige durch einen Suchhund der Rettungshundebrigade auf einem alpinen Forstweg aufgefunden werden. Der Pensionist war leicht unterkühlt und wurde nach der Erstversorgung ins LKH Laas gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.