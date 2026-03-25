Vermisste Frau schlief bei der Nachbarin

Mann nach Spaziergang vermisst

Eine weitere Suchaktion gab es im Gailtal: Ein 89-Jähriger war nach einem Spaziergang im Vormittag im Raum Kötschach-Mauthen nicht mehr zurückgekehrt. Sein Sohn hatte daraufhin die Polizei verständigt. Zunächst wurde die nähere Umgebung nach dem Vermissten durchsucht. Später wurde die Suche ausgeweitet. Alpine Einsatzgruppe, mehrere Polizeistreifen einschließlich Diensthundestreifen, die Alpine Einsatzgruppe, Suchhunde der Bergrettung und der Rettungshundebrigade sowie die Feuerwehren Kirchbach, Reisach, Stranig und Waidegg durchkämmten die Gegend.