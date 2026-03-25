Stadtwerke legen Streit mit Vertriebspartner bei!

Finazchef im Magistrat zieht sich zurück

Christoph Wutte, der Leiter der Finanzabteilung, verlässt Ende September überraschend das Magistrat, für das er seit 29 Jahren tätig ist. Trotz der Finanzreferenten hat Wutte seit vielen Jahren für das jeweilige Stadtbudget die Hauptarbeit geleistet, immer weiter klafft nun die Lücke zu einem positiven Abschluss. Immer höhere Ausgaben, immer weniger kommt in die Kasse. Der 49-Jährige nimmt eine neue berufliche Herausforderung an, er hat das Rückkehrrecht ins Rathaus. Irgendwie klingt sein Abgang wie eine Flucht von der Politik. „Sein Weggang stellt einen spürbaren Verlust dar“, so SP-Finanzreferentin Constance Mochar. War sie auch daran beteiligt?