Helikopter krachte in Florida in Lagerhalle

Feuerwehr musste Unfallstelle suchen

Gegen 12.30 Uhr war der Helikopter laut Feuerwehr in die leerstehende Lagerhalle gekracht. Matt Oxendine, Bataillonschef der Feuerwehr von Boynton Beach erklärte, dass Anwohnern den Notruf gewählt hatten. Es war weder Feuer noch Rauch zu erkennen. „Normalerweise würde man ihn schon von weitem sehen“, sagte er. Die Einsatzkräfte mussten erst nach der Unfallstelle suchen.