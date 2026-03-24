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2 Menschen starben

Helikopter krachte in Florida in Lagerhalle

Viral
24.03.2026 16:59
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem tragischen Unglück mit einem Hubschrauber sind im US-Bundesstaat Florida zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine war auf das Dach einer Lagerhalle gestürzt.

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Der Helikopter einer Flugschule war am Montag vom internationalen Flughafen Fort Lauderdale-Hollywood gestartet, wie die „Palm Beach Post“ berichtete. Bei der Maschine handelte es sich um eine Robinson R44. Diese verfügt über vier Sitze, einen zweiblättrigen Rotor und wird von Flugschulen, privaten Unternehmen und Luftfahrtclubs häufig eingesetzt.

Der Hubschrauber stürzte durch das Dach.
Der Hubschrauber stürzte durch das Dach.(Bild: kameraone)

Feuerwehr musste Unfallstelle suchen
Gegen 12.30 Uhr war der Helikopter laut Feuerwehr in die leerstehende Lagerhalle gekracht. Matt Oxendine, Bataillonschef der Feuerwehr von Boynton Beach erklärte, dass Anwohnern den Notruf gewählt hatten. Es war weder Feuer noch Rauch zu erkennen. „Normalerweise würde man ihn schon von weitem sehen“, sagte er. Die Einsatzkräfte mussten erst nach der Unfallstelle suchen. 

„Ich weiß nicht, ob sie landen wollten oder nicht. Sie sind einfach auf dem Dach gelandet und durchgebrochen. Es ist ein leichtes Fachwerkdach, also sind sie regelrecht hindurchgekracht“, so Oxendine. Beide Insassen kamen ums Leben. Das Unglück wird nun von den Behörden untersucht. 

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