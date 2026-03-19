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Neue Höhepunkte bei der Longines Tour in Wien

Wien ist leiwand
19.03.2026 06:00
Promotion
(Bild: Andreas Tischler/ LGCT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Longines Global Champions Tour Vienna setzt 2026 neue Akzente: Erstmals wird neben dem Springreiten auch ein internationales Dressurturnier im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn ausgetragen. Damit erweitert das Event von 24. bis 27. September sein sportliches Profil deutlich. Tickets können Sie sich schon jetzt im Krone Ticketshop sichern! 

Nach dem erfolgreichen Comeback im Vorjahr positioniert sich Wien damit weiter als Fixpunkt im internationalen Pferdesport. Die Kombination zweier olympischer Disziplinen soll das Turnier auf ein neues Niveau heben und ein noch breiteres Publikum ansprechen.

Auftakt mit historischer Reitkunst
Ein besonderes Highlight erwartet Besucherinnen und Besucher gleich zu Beginn: Am Donnerstagabend eröffnet die Spanische Hofreitschule die Veranstaltung mit einer feierlichen Darbietung.

(Bild: ph.Stefano Grasso/LGCT/LGCT of Vienna)

Damit trifft jahrhundertealte Reittradition auf modernen Spitzensport – ein symbolträchtiger Auftakt vor der barocken Kulisse von Schönbrunn.

Wien baut Rolle als Reitsport-Standort aus
Mit der Integration eines internationalen Dressurturniers der Höchstklasse setzt die Veranstaltung einen strategischen Schritt. Ziel ist es, Wien langfristig als ganzheitlichen Standort für Pferdesport zu etablieren.

Internationale Größen der Szene wirken an der Umsetzung mit, darunter Dressurreiter Matthias Rath sowie Expertin Ann Kathrin Linsenhoff. Auch Olympiasiegerin Isabell Werth hatte bereits im Vorjahr die besondere Atmosphäre vor Ort hervorgehoben.

Neben dem Sport bleibt die einzigartige Kulisse ein zentraler Faktor: Der Ehrenhof von Schönbrunn verbindet Weltkulturerbe, kulturelle Tradition und internationalen Wettbewerb auf besondere Weise.

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen
Ein ganz besonderes Highlight für alle BonusCard-Besitzer:innen: Im Rahmen der Osteraktion erhalten Sie nicht nur attraktive Ticketrabatte, sondern auch exklusiven Zugang zu einer einzigartigen Führung durch den Warm-up-Bereich und die Stallungen – der Rabatt ist streng limitiert! 

Exklusiv für BonusCard-Besitzer
Osteraktion: Longines Champions Tour Vienna

Für Interessierte gibt es jetzt einen besonderen Kaufanreiz:

Im Rahmen unserer Osteraktion können BonusCard-Besitzer:innen bis zu 30% Rabatt und exklusive Momente auf ausgewählte Tickets sichern.

Osteraktion gültig für:

  1. Donnerstag, 24.9. & Freitag, 25.9.2026
    10 % auf Arena-Tickets
    30 % Rabatt auf Panorama & GC Tickets inkl. Führung durch Warm-up-Bereich und Stallungen 
    (Gruppenführung, Buchung der Timeslots erfolgt seperat über den Veranstalter nach Ticketkauf, Anfang September 2026)
  2. Samstag, 26.9. & Sonntag, 27.9.2026
    10 % auf Arena-Tickets
    25 % auf Panorama-Tickets
    25 % auf GC Lounge

Schnell sein lohnt sich!
Hier geht‘s zum Krone Ticketshop
Begrenztes Ticketkontingent – die Aktion ist buchbar bis spätestens 6.4.2026, bzw. nur solange der Vorrat reicht. Max. 4 Tickets pro BonusCard.

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