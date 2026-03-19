Neue Höhepunkte bei der Longines Tour in Wien

Die Longines Global Champions Tour Vienna setzt 2026 neue Akzente: Erstmals wird neben dem Springreiten auch ein internationales Dressurturnier im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn ausgetragen. Damit erweitert das Event von 24. bis 27. September sein sportliches Profil deutlich. Tickets können Sie sich schon jetzt im Krone Ticketshop sichern!