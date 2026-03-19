Neue Höhepunkte bei der Longines Tour in Wien

Die Longines Global Champions Tour Vienna setzt 2026 neue Akzente: Erstmals wird neben dem Springreiten auch ein internationales Dressurturnier im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn ausgetragen. Damit erweitert das Event von 24. bis 27. September sein sportliches Profil deutlich. Tickets können Sie sich schon jetzt im Krone Ticketshop sichern!
Nach dem erfolgreichen Comeback im Vorjahr positioniert sich Wien damit weiter als Fixpunkt im internationalen Pferdesport. Die Kombination zweier olympischer Disziplinen soll das Turnier auf ein neues Niveau heben und ein noch breiteres Publikum ansprechen.
Auftakt mit historischer Reitkunst
Ein besonderes Highlight erwartet Besucherinnen und Besucher gleich zu Beginn: Am Donnerstagabend eröffnet die Spanische Hofreitschule die Veranstaltung mit einer feierlichen Darbietung.
Damit trifft jahrhundertealte Reittradition auf modernen Spitzensport – ein symbolträchtiger Auftakt vor der barocken Kulisse von Schönbrunn.
Wien baut Rolle als Reitsport-Standort aus
Mit der Integration eines internationalen Dressurturniers der Höchstklasse setzt die Veranstaltung einen strategischen Schritt. Ziel ist es, Wien langfristig als ganzheitlichen Standort für Pferdesport zu etablieren.
Internationale Größen der Szene wirken an der Umsetzung mit, darunter Dressurreiter Matthias Rath sowie Expertin Ann Kathrin Linsenhoff. Auch Olympiasiegerin Isabell Werth hatte bereits im Vorjahr die besondere Atmosphäre vor Ort hervorgehoben.
Neben dem Sport bleibt die einzigartige Kulisse ein zentraler Faktor: Der Ehrenhof von Schönbrunn verbindet Weltkulturerbe, kulturelle Tradition und internationalen Wettbewerb auf besondere Weise.
Exklusive Einblicke hinter die Kulissen
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