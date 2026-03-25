Am „Koloss von Korneuburg“ bohren nun Sprengprofis

Infostände für die Besucher: Abschieds-Event war gut vorbereitet

An den verschiedensten Infopoints herrschte reger Andrang, wenig überraschend wurden vor allem die Sprengprofis mit Fragen gelöchert. Denn der „Big Bang“ für den 1958 errichteten Bau erfolgt Mitte 2027. Und dass die Zeit des einst modernsten Wärmekraftwerks seiner Generation abläuft, sieht man auch daran, dass ab nun nur noch Baustatiker und Sprengmeister Zutritt haben. Denn die Explosion muss äußerst präzise durchgeführt werden, weil es in der Nähe eines besiedelten Gebiets und des Biogas-Kraftwerks liegt.