Ein letztes Jahr mit dem „Leuchtturm“

Jedes Kind aus der Gemeinde Langenzersdorf, Bezirk Korneuburg, kennt ihn: den „Leuchtturm“, der schon von weiter Ferne rot-weiß gestreift aus der Landschaft heraussticht. Doch der hohe Kamin wird für den Betrieb schon länger nicht mehr benötigt. Im nächsten Jahr soll er gesprengt werden. Vor Ort trifft das viele mitten ins Herz: „Sein stetes Leuchten hat etwas Beruhigendes an sich“, sagt zum Beispiel Korneuburgerin Sonja Guseck. Franz Sommer, auch aus Korneuburg merkt an: „Wenn der Turm nicht mehr in Betrieb ist, wirkt er nicht schädlich auf die Umwelt.“ Zumindest als „Industriedenkmal“ könne man ihn stehen lassen.