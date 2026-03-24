Ländle-Herren mit sehr durchwachsenem Winter

Ja, wir wurden in den vergangenen Jahren von Vorarlbergs Skiherren verwöhnt. Gold durch Johannes Strolz in der Olympia-Kombi 2022. Je ein Weltcupsieg von Strolz, Christian Hirschbühl und Lukas Feurstein. Dazu ein zweiter Platz von Patrick Feurstein und Gold, Silber und Bronze durch Lukas Feuerstein, Moritz Zudrell und Jakob Greber bei Juniorenweltmeisterschaften. Eine tolle Entwicklung, die in an dieser Stelle zurecht vielfach gelobt wurde und in der Saison 2024/25 den VSV-Herren mit stolzen 610 Zählern den punktemäßig besten Weltcupwinter seit 25 Jahren bescherte.