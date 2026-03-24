Verunreinigungen durch Mäuse: Porridge-Rückruf

Moma Foods bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit betont in dem Zusammenhang: „Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.“