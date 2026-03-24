Verunreinigungen durch Mäuse: Porridge-Rückruf

Das Unternehmen Moma Foods ruft wegen einer potenziellen Gesundheitsgefährdung aktuell zwei seiner Porridge-Produkte zurück.
Hintergrund ist eine mögliche Verunreinigung durch Mäuse in einer Produktionsstätte. Betroffen sind folgende Sorten, die auch im österreichischen Handel erhältlich sind:
Sachets von der gleichen Sorte (EAN: 5060146373722 – Mindestens haltbar bis: 15.10.2026 / Charge/Batch/Lot M529000).
Hersteller entschuldigt sich für Unannehmlichkeiten
Der Warenbestand der betroffenen Produkte wurde aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.
Moma Foods bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit betont in dem Zusammenhang: „Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.“
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