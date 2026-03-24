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Verunreinigungen durch Mäuse: Porridge-Rückruf

Österreich
24.03.2026 14:42
Aus einem gesunden Frühstück könnte eine potenzielle Gesundheitsgefährund werden, wenn man auf ...
Aus einem gesunden Frühstück könnte eine potenzielle Gesundheitsgefährund werden, wenn man auf die betroffenen Chargen zurückgreift.(Bild: Miguel Serrano - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Unternehmen Moma Foods ruft wegen einer potenziellen Gesundheitsgefährdung aktuell zwei seiner Porridge-Produkte zurück.

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Hintergrund ist eine mögliche Verunreinigung durch Mäuse in einer Produktionsstätte. Betroffen sind folgende Sorten, die auch im österreichischen Handel erhältlich sind:

  • MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE POT 55G
    EAN: 5060146372046 Mindestens haltbar bis: 11.11.2026 / Charge/Batch/Lot M531500
  • MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE SACHETS 6X40G
    EAN: 5060146373722 – Mindestens haltbar bis: 15.10.2026 / Charge/Batch/Lot M529000

Sachets von der gleichen Sorte (EAN: 5060146373722 – Mindestens haltbar bis: 15.10.2026 / Charge/Batch/Lot M529000).

Hersteller entschuldigt sich für Unannehmlichkeiten
Der Warenbestand der betroffenen Produkte wurde aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.

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Moma Foods bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit betont in dem Zusammenhang: „Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.“

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