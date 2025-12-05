Vorteilswelt
Software-Update

Motor kann absterben: Produktrückruf bei KTM-Bikes

Oberösterreich
05.12.2025 13:30
Der Produktrückruf gilt nur für ausgewählte Motorräder.
Der Produktrückruf gilt nur für ausgewählte Motorräder.(Bild: GEPA)

In seltenen Fällen kann es bei den betroffenen Motorrädern zum Absterben des Motors bei niedrigen Drehzahlen kommen – deshalb ruft der Innviertler Motorradhersteller KTM bestimmte „Maschinen“ zurück. Sie sollen ein Software-Update bekommen.

Bei KTM-Motorrädern der Reihe 390 Duke/Enduro (Modelljahre 2024-2026) kann es bei niedrigen Drehzahlen zu einem Absterben des Motors kommen. Dies sei zwar nur in seltenen Fällen zu befürchten, der oberösterreichische Motorradbauer hat aber trotzdem einen Rückruf für ein Software-Update gestartet. Die Besitzer der betroffenen Motorräder werden schriftlich verständigt und können das Software-Update kostenlos in Anspruch nehmen.

„Update reduziert Risiko“
„Dieses Update reduziert das Risiko eines Motorabsturzes insbesondere bei niedriger Geschwindigkeit oder während der Verzögerung deutlich und verbessert gleichzeitig die Fahrbarkeit durch mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine höhere Motorstabilität“, so das Unternehmen am Freitag.

