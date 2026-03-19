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Verschluckungsgefahr!

Media Markt ruft seinen Smoothie-Maker zurück

Österreich
19.03.2026 20:29
Die Gefahr lauert im Deckel des Smoothie-Makers.
Die Gefahr lauert im Deckel des Smoothie-Makers.(Bild: Imtron GmbH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wegen eines gefährlichen Produktionsfehlers ruft die Elektrokette Mediamarkt Smoothie-Maker der Eigenmarke Koenic zurück. Es besteht Verschluckungsgefahr eines kleinen Teiles, welches sich im Betrieb im Inneren des Geräts lösen könnte.

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Betroffen ist das Modell KSBL-TR 456224 der Chargen 7000015170, 7000015889, 7000016344, 7000016534, 7000017671, 7000017962, 7000019196, 7000019419, 7000020595, die allesamt vor dem Februar des heurigen Jahres verkauft worden sind.

„Nach mehrmaligem Spülen in der Spülmaschine besteht beim Öffnen des Flaschenverschlusses die Gefahr, dass sich ein kleines Bauteil vom Deckel lösen und in die Flasche fallen kann. Dadurch kann eine Verschluckungsgefahr entstehen“, begründet der Hersteller die Rückrufaktion.

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An Besitzer der Modelle ergeht die Bitte, die Geräte nicht mehr in Betrieb zu nehmen, sondern sich an die Kundenservice-Hotline unter 0800 – 006291 zu wenden. Betroffene erhalten kostenlos einen neuen Deckel zugesandt.

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