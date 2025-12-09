Mögliche Verunreinigung: SPAR ruft Produkt zurück

Der Lebensmittelkonzern SPAR ruft aktuell eine Charge seiner „SPAR Cherrytomaten 500 g“ zurück. Der Grund: Bei internen Kontrollen wurde eine mögliche mikrobiologische Verunreinigung mit Salmonellen festgestellt. Betroffen ist ausschließlich die Packung mit der Chargennummer S48/06.
Das Produkt wurde laut SPAR bereits aus den Regalen entfernt. Kunden, die Tomaten dieser Charge zu Hause haben, sollen sie auf keinen Fall essen und umgehend entsorgen oder zurückbringen. Alle anderen Obst- und Gemüseprodukte der SPAR-Marke sowie Tomaten anderer Anbieter seien davon nicht betroffen.
Auch ohne Kassabon retour
Kunden können das bereits gekaufte Produkt in jedem SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR-Markt sowie bei Maximarkt problemlos zurückgeben. Der Kaufpreis wird – wie bei Rückrufen üblich – auch ohne Kassabon refundiert.
Salmonellen können Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Bauchkrämpfe und Fieber auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
Kund:innen, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Kundenservice unter office@spar.at oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 11 20 melden.
