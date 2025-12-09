Mögliche Verunreinigung: SPAR ruft Produkt zurück

Das Produkt wurde laut SPAR bereits aus den Regalen entfernt. Kunden, die Tomaten dieser Charge zu Hause haben, sollen sie auf keinen Fall essen und umgehend entsorgen oder zurückbringen. Alle anderen Obst- und Gemüseprodukte der SPAR-Marke sowie Tomaten anderer Anbieter seien davon nicht betroffen.