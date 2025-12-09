Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dringender Appell

Mögliche Verunreinigung: SPAR ruft Produkt zurück

Österreich
09.12.2025 16:42
Bei den „SPAR Cherrytomaten 500 g“ mit der Chargennummer S48/06 wurde eine mögliche ...
Bei den „SPAR Cherrytomaten 500 g“ mit der Chargennummer S48/06 wurde eine mögliche mikrobiologische Verunreinigung (Salmonellen) festgestellt.(Bild: SPAR/Johannes Brunnbauer)

Der Lebensmittelkonzern SPAR ruft aktuell eine Charge seiner „SPAR Cherrytomaten 500 g“ zurück. Der Grund: Bei internen Kontrollen wurde eine mögliche mikrobiologische Verunreinigung mit Salmonellen festgestellt. Betroffen ist ausschließlich die Packung mit der Chargennummer S48/06.

0 Kommentare

Das Produkt wurde laut SPAR bereits aus den Regalen entfernt. Kunden, die Tomaten dieser Charge zu Hause haben, sollen sie auf keinen Fall essen und umgehend entsorgen oder zurückbringen. Alle anderen Obst- und Gemüseprodukte der SPAR-Marke sowie Tomaten anderer Anbieter seien davon nicht betroffen.

Auch ohne Kassabon retour
Kunden können das bereits gekaufte Produkt in jedem SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR-Markt sowie bei Maximarkt problemlos zurückgeben. Der Kaufpreis wird – wie bei Rückrufen üblich – auch ohne Kassabon refundiert.

Lesen Sie auch:
Tipps zur Vorbeugung
Salmonellen: Hier lauert die größte Gefahr
16.08.2023
„Bedauern den Vorfall“
Salmonellen-Gefahr: Drogerie ruft Produkt zurück
27.05.2025

Salmonellen können Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Bauchkrämpfe und Fieber auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.

Kund:innen, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Kundenservice unter office@spar.at oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 11 20 melden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
147.995 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.817 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
120.888 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Österreich
Nach „Krone“-Bericht
Viermal von Hund gebissen: Besitzerin meldete sich
Für 33.000 Beamte
Ab 2026: Polizei schafft 24-Stunden-Dienste ab
Vorsicht geboten
Nach einem Masernfall nun Warnung an Busfahrgäste
Dringender Appell
Mögliche Verunreinigung: SPAR ruft Produkt zurück
Forum
Christbaumkauf: Worauf achten Sie?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf