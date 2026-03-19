Ein riesiger Baum aus Licht für den Gasometer

Ein 35 Meter hoher Baum aus Licht wächst in den Kosmos – und man steht staunend davor. Im Gasometer Oberhausen – ein Museum im deutschen Ruhrgebiet – widmet man sich dem „Mythos Wald“, Hauptattraktion ist eine Lichtskulptur, die aus Linz stammt: Ars Electronica Solutions hat sie entwickelt.
Die Wälder der Erde – von Brasilien über den Kongo bis Europa – stehen ab Freitag im Gasometer Oberhausen im Ruhrgebiet in Deutschland, der höchsten Ausstellungshalle Europas, im Mittelpunkt. Der Höhepunkt des Museumsbesuchs ist „Der Baum“, eine 35 Meter hohe Licht-Installation von Ars Electronica Solutions aus Linz.
Von den Wurzeln bis zur Baumkrone
Die Besucher begeben sich mit der Licht- und Raumskulptur auf eine Reise, die im Erdreich beginnt und im Inneren den Stamm entlang, bis hinauf in die Krone führt. Diese wird von einem Leinwandring mit 30 Metern Durchmesser gebildet.
Erlebnis mit Musik
Wurzeln, Stamm und Äste sind als Geflecht aus leuchtenden LED-Lichtsträngen zu sehen, ca. 2,8 Kilometer wurden verbaut. Die Musik von Komponist Rupert Huber unterstreicht das Zusammenspiel von Raum, Licht und Klang.
„Die Installation lädt dazu ein, diese Dynamiken eines Baumes räumlich zu erleben und den Baum aus einer Perspektive zu betrachten, die uns in der Natur normalerweise verborgen bleibt“, erläutert Michael Mondria, Geschäftsführer von Ars Electronica (AE) Solutions
Bereits in der vorigen Ausstellung „Planet Ozean“ – wir haben darüber bereits berichtet – mit mehr als 1,5 Millionen Gästen erwies sich der Beitrag „Die Welle“ von Ars Electronica Solutions als Besuchermagnet.
Das Ruhrgebiet erfindet sich neu
Der 1927 bis 1929 errichtete Gasometer – mit 117,5 Metern Höhe und 68 Metern Durchmesser der größte Gasbehälter Europas – wurde nach seiner Stilllegung vor über 30 Jahren zur außergewöhnlichen Ausstellungshalle umgewidmet, die Ausstellung „Mythos Wald“ ist bis 30. Dezember 2026 zu erleben.
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