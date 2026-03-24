Nach Tötung von Vater in Haft „zu Jesus gefunden“

„Habe zu Jesus gefunden“

„Schauen Sie, er wollte mich umbringen, und meine Mum auch. Ich hab‘ mir nicht anders zu helfen gewusst, aber ich wollte ihn nicht umbringen, er ist doch mein Vater. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte, und auch das, was ich in der Haft getan habe, war ein Wahnsinn. Aber ich habe mich nur gewehrt, und dafür Totschlag bekommen, das ist eine unfaire Strafe“, äußerte sich der mittlerweile 24-Jährige am Berufungsgericht. „Ich bin fertig mit Gewalt, habe inzwischen meinen Weg zu Jesus gefunden. Ich hatte sowieso ein Betretungsverbot, er hätte nur sagen müssen, dass er die Polizei ruft, und ich wäre gegangen. Stattdessen hat er auf mich und meine Mutter geschossen“, so der Verurteilte.