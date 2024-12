So lief die Horror-Nacht im Todeshaus

Geschworene sollten sich ein Bild machen

Obwohl sogar eine 3D-Darstellung des Hauses erstellt worden war, bestand Anwalt Andreas Mauhart auf einen Lokalaugenschein. „Damit sich die Geschworenen ein Bild machen können“, so der Verteidiger. Ein Bild von der Enge des Hauses und von dem Lärm der zwei Schüsse, die der Vater zuvor in Richtung des Sohnes abgegeben haben soll. Auch dazu hat Mauhart, der den 22-Jährigen pro bono, also gratis, vertritt, ein Gutachten in Auftrag gegeben, denn: „In der Anklage ist nur von Warnschüssen in die Luft die Rede, was gar nicht sein kann“, so der Anwalt.