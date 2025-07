Mord oder Notwehr: Entscheidung am Donnerstag

Nicht allzu viele strafrechtlichen Prozesse brauchen mehrere Hauptverhandlungen – selbst so mancher Mord wurde schon in einem einzigen Gerichtstermin durchverhandelt. Nicht so dieser Fall: Am Donnerstag findet die vierte, und voraussichtlich letzte Hauptverhandlung statt. Der Fall sorgte für Schrecken, weit über die Landesgrenzen hinaus. Nach außen hin eine weitgehend „normale“ Familie, in der doch so tiefe Abgründe gähnten, dass es zu so einer brutalen Bluttat kommen konnte.