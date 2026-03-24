Shoppingcenter konnten beim Umsatz zulegen

Ausbau des Europarks nach langem Ringen

In Slowenien hat SES kürzlich den Retail Park Arkadia gekauft, auch dieser Standort soll in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden. Außerdem wurde 2025 mit dem Bau des S-Park in Varaždin in Kroatien begonnen. Dort entsteht auf dem Areal einer ehemaligen Textilfabrik ein neuer Retailpark. Nach 15 Jahren des Ringens um die erforderlichen Genehmigungen konnte 2025 auch die Erweiterung des Shoppingcenters Europark in Salzburg in Angriff genommen werden. Mit über 400 Millionen Euro ist der Europark der umsatzstärkste Standort des Unternehmens, bis Herbst 2027 kommen 6.000 Quadratmeter neue Handelsfläche dazu. Mit rund zehn Millionen Besuchern bleibt der Europark auch 2025 einer der stärksten Frequenzstandorte im Bundesland.