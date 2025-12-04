Europark-Gegend steht vor einem großen Wandel

Neue Straßen, neue Plätze, neue Gebäude: Direkt beim Europark plant die Stadt einen großen Entwicklungsschritt. Der Planungsausschuss sagt Ja – der Stadtsenat muss noch final entscheiden.
Große Pläne direkt beim Europark: Der Planungsausschuss hat den Weg für den geplanten SES-Campus neben der S-Bahn-Station Taxham freigemacht – das letzte Wort hat allerdings der Stadtsenat. Vorgesehen sind Änderungen beim Flächenwidmungsplan sowie beim Bebauungsplan. Im Zuge des Projekts wird auch die Peter-Pfenninger-Straße verlegt, ein neuer Quartiersplatz errichtet sowie ein moderner Busknoten geschaffen. Zusätzlich soll der Zugang zur S-Bahn deutlich verbessert werden. In vier geplanten Punkthäusern sind Geschäfte, Gastronomie, Dienstleister und ein Kindergarten vorgesehen.
Ebenfalls Thema im Ausschuss war das Parkhotel Brunauer: Für das Hotel wurde der Bebauungsplan der Aufbaustufe genehmigt – auch hier entscheidet der Stadtsenat final. Das Gebäude soll umfassend saniert und adaptiert werden. Geplant ist zudem ein neungeschoßiger Wohnbau samt Tiefgarage. Insgesamt entstehen 34 geförderte Mietwohnungen sowie 52 Stellplätze.
