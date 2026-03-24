Waldviertler Firma an Horror-Transport beteiligt

Importeure sehen Viehhändler in der Verantwortung

Die Importeure in der Türkei sehen nun den Viehhändler aus dem Waldviertel in der Verantwortung für die Ereignisse. Dieser soll den folgenreichen Transport organisiert haben. Die Rinder sollen zudem verladen worden sein, obwohl dem Unternehmen bewusst gewesen sei, dass die Einfuhr verweigert werden könnte. Seitens der Importeure wurden auch rechtliche Schritte eingeleitet, es soll um zwei Millionen Dollar (1,72 Mio. Euro) gehen. Eine Zivilklage wurde in Österreich eingereicht.