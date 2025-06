Von Österreich in die „Kälberhölle“ nach Spanien

Doch das ist erst der Anfang. Über den Hafen von Tarragona treten laut den Aufdeckern viele dieser Tiere nach der Mast eine weitere Reise an: per Schiff nach Nordafrika und in den Nahen Osten. Mit offiziellen Ladelisten der „Animal Welfare Foundation“ konnte „The Marker“ nachweisen, dass Kälber aus österreichischen Betrieben in Libyen, im Libanon und in Ägypten geschlachtet wurden – oftmals ohne jegliche Betäubung.