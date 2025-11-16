Viehexporte nach Algerien haben sich verzehnfacht

Laut EU-Verordnung gelten seit 2005 Tierschutzstandards bei Lebendtiertransporten bis zum Zielort – auch außerhalb der EU. In der Praxis ende die Kontrolle jedoch häufig an europäischen Häfen. „Sobald die Tiere auf einem Schiff sind, heißt es: Aus den Augen, aus dem Sinn‘‘, kritisiert der grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz im Gespräch mit der APA. Das österreichische Regierungsprogramm 2025 sieht ein Monitoring für Drittstaatenexporte vor, um die Nachverfolgung der Tiere zu verbessern. In Algerien sei dies laut The Marker jedoch kaum umsetzbar, da dort keine Datenbanken über Tierbewegungen existieren.