Eisbullen basteln an Rückkehr von Ex-Stürmer

Der Ex-Salzburger erzielte im fünften Duell gleich zwei Treffer. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie die „Krone“ schon berichtete, könnte der 33-Jährige im Sommer an die Salzach zurückkehren. Das bestätigten nun auch die „Expressen“ aus Schweden sowie Komarek selbst, der Angebote aus Finnland bereits abgelehnt hat.