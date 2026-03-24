Eisbullen basteln an Rückkehr von Ex-Stürmer

Eine Woche ist es her, dass der ehemalige Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg blamabel aus dem Viertelfinale der Play-offs in der ICE Hockey League ausgeschieden ist. Ein Umbruch ist daher unumgänglich. Ein Ex-Bulle könnte indes in die Mozartstadt zurückkehren.
In einer insgesamt enttäuschenden Saison musste Västerås in der schwedischen Allsvenskan (2. Eishockey-Liga) in die Play-outs, konnte dort aber gegen Aufsteiger Troja-Ljungby einen 3:2-Seriensieg fixieren. Der entscheidende Mann am Eis? Konstantin Komarek!
Der Ex-Salzburger erzielte im fünften Duell gleich zwei Treffer. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie die „Krone“ schon berichtete, könnte der 33-Jährige im Sommer an die Salzach zurückkehren. Das bestätigten nun auch die „Expressen“ aus Schweden sowie Komarek selbst, der Angebote aus Finnland bereits abgelehnt hat.
Ich will wieder zurück nach Österreich. Das hat für mich in puncto Zukunft Priorität.
Konstantin KOMAREK über mögliche Rückkehr nach Österreich
„Ich will aus privaten Gründen wieder zurück nach Österreich. Das hat für mich in puncto Zukunft Priorität“, erklärte der Stürmer am Dienstag auf Anfrage. Als mögliche Station zählt neben Salzburg auch Wien, die auf dem Markt händeringend nach österreichischen Spielern suchen.
Für Komarek müsste Salzburg viel zahlen
Bei einer Rückkehr müssten die Salzburger jedenfalls tief in die Tasche greifen, verdiente Komarek bei Västerås rund drei Millionen schwedische Kronen auf drei Jahre. Umgerechnet sind das rund 277.000 Euro. Von 2012 bis 2016 schnürte sich Komarek seine Skates bereits bei den Bulls und holte zwei Meistertitel.
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