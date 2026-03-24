Pinzgau will in Westliga endlich abliefern

Die Gründe für die heurige Torflaute erklärte Kapitän Lukas Moosmann. „Wir haben keinen Spieler im Team, der einfach mal zehn bis 15 Tore macht. Wir müssen uns die Treffer aus dem Mittelfeld heraus kreieren und das ist nicht immer so leicht“, erklärte der 31-Jährige Pinzgauer.