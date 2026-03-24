Pinzgau will in Westliga endlich abliefern

Die Westliga startet heute in die Englische Woche. Saalfelden und Bischofshofen sind im Einsatz. Besonders die Pinzgauer wollen endlich abliefern, während man im Pongau auf den Spieltermin grantlt.
Nicht nur auf der Landkarte, sondern auch in der Tabelle sind Saalfelden und Kitzbühel Nachbarn. Heute treffen die beiden Klubs in der Westliga aufeinander. Besonders die Pinzgauer brauchen einen Sieg, möchte man das Frühjahr nicht im Keller verbringen.
„Natürlich ist das ein Tabellenplatz, den wir nicht wollen. Wir müssen schauen, dass wir da rauskommen“, sagte Pinzgau-Trainer Adonis Spica, dessen Team allerdings die schwächste Offensive (nur 15 Treffer) der gesamten Regionalliga West vorweist. „Wir müssen unsere Chancen nutzen. Daheim wollen wir sowieso immer auf Sieg spielen“, meinte Spica.
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Die Gründe für die heurige Torflaute erklärte Kapitän Lukas Moosmann. „Wir haben keinen Spieler im Team, der einfach mal zehn bis 15 Tore macht. Wir müssen uns die Treffer aus dem Mittelfeld heraus kreieren und das ist nicht immer so leicht“, erklärte der 31-Jährige Pinzgauer.
Ärger wegen Spieltermin in Westliga
Auch Bischofshofen ist im Einsatz. Die Pongauer reisen zu Altach II. „Ein brutaler Termin für uns. Manche Spieler werden an zwei Tagen Urlaub vorbeikommen“, ärgerte sich BSK-Macher Patrick Reiter.
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