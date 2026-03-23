Bundesliga brummt Austria-Sportboss Strafe auf

Die knappe 1:2-Niederlage von Fußball-Zweitligist Austria Salzburg bei St. Pölten hat nun auch abseits des Platzes ein Nachspiel. Sportdirektor Roland Kirchler wurde von der Bundesliga nachträglich gesperrt und muss zusätzlich eine Geldstrafe bezahlen.
1:2 verloren, null Punkte eingesackt und die starke Serie von drei ungeschlagenen Partien gerissen! Austria Salzburg hat sich das Gastspiel am Freitag bei St. Pölten wahrlich anders vorgestellt. Im Nachgang bekamen die Violetten sogar noch eine Strafe von der Liga aufgebrummt.
Sperre und Geldstrafe für Austria-Sportboss Roland Kirchler
Wen es erwischt hat? Ausgerechnet Sportboss Roland Kirchler! Der Tiroler wurde für zwei Partien gesperrt und muss zusätzlich 500 Euro blechen. Grund dafür sei ein unsportliches Verhalten gegenüber Spieloffiziellen gewesen, wie die Bundesliga am Montagabend in einer Aussendung mitteilte. Absitzen muss der 55-Jährige die Sperre im Heimspiel gegen Bregenz (3.4.) sowie auswärts bei Wels (6.4.).
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