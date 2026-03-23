Bundesliga brummt Austria-Sportboss Strafe auf

Sperre und Geldstrafe für Austria-Sportboss Roland Kirchler

Wen es erwischt hat? Ausgerechnet Sportboss Roland Kirchler! Der Tiroler wurde für zwei Partien gesperrt und muss zusätzlich 500 Euro blechen. Grund dafür sei ein unsportliches Verhalten gegenüber Spieloffiziellen gewesen, wie die Bundesliga am Montagabend in einer Aussendung mitteilte. Absitzen muss der 55-Jährige die Sperre im Heimspiel gegen Bregenz (3.4.) sowie auswärts bei Wels (6.4.).