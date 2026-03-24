PENNY & Rotes Kreuz packen 100 Osternester

In Zeiten, in denen für viele Familien selbst das Nötigste schwer zu stemmen ist, setzen PENNY Österreich und das Österreichische Rote Kreuz ein kräftiges Zeichen der Menschlichkeit. Seit 15 Jahren ziehen die beiden Partner an einem Strang – und das mit beeindruckender Bilanz: Über 6.000 Familien mit mehr als 15.000 Kindern wurden dank des PENNY-Familien-Hilfsfonds bereits unterstützt. Insgesamt kamen dabei über 2,5 Millionen Euro an Spenden zusammen.