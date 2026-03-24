PENNY & Rotes Kreuz packen 100 Osternester

In Zeiten, in denen für viele Familien selbst das Nötigste schwer zu stemmen ist, setzen PENNY Österreich und das Österreichische Rote Kreuz ein kräftiges Zeichen der Menschlichkeit. Seit 15 Jahren ziehen die beiden Partner an einem Strang – und das mit beeindruckender Bilanz: Über 6.000 Familien mit mehr als 15.000 Kindern wurden dank des PENNY-Familien-Hilfsfonds bereits unterstützt. Insgesamt kamen dabei über 2,5 Millionen Euro an Spenden zusammen.
Gemeinsam packen PENNY und das Rote Kreuz 100 liebevoll gefüllte Osternester, die über die Team Österreich Tafel an bedürftige Familien verteilt werden. Darin stecken ausgewählte PENNY-Produkte. Mit angepackt haben auch die Chefetagen persönlich: PENNY Geschäftsführer Johannes Greller sowie ÖRK-Generalsekretär Michael Opriesnig standen Seite an Seite an den Packtischen.
Ein starkes Zeichen gelebter Solidarität
Mit der gemeinsamen Osteraktion wollen PENNY und das Rote Kreuz zeigen, wie Partnerschaft auf Augenhöhe aussieht und dass auch alltägliche Produkte in besonderen Momenten Großes bewirken können. Denn die Zahlen für Österreich sprechen eine klare Sprache: 1,5 Millionen Menschen gelten hierzulande als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet – darunter 380.000 Kinder und Jugendliche wovon 80.000 Kinder in absoluter Armut leben.
„Für viele ist ein Osternest alles andere als selbstverständlich. Umso schöner, wenn wir Familien damit ein kleines Feiertagslächeln schenken können“
ÖRK-Generalsekretär Michael Opriesnig
Mit Aktionen wie dieser zeigen PENNY und das Österreichische Rote Kreuz eindrucksvoll, was möglich ist, wenn soziale Verantwortung und echtes Engagement Hand in Hand gehen. Gerade zu Feiertagen, die für viele Familien emotional besonders belastend sind, können kleine Gesten Großes bewirken.