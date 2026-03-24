Eurothermen droht ein Ende der Erfolgsgeschichte

LRH fordert neue Unternehmensstrategie

Handlungsbedarf gebe es laut dem Bericht aber nicht nur in Bad Hall. Generell halten die Prüfer eine Neufassung der Unternehmensstrategie der Eurothermen für notwendig. Die gesamte Eurothermen-Gruppe sollte „eine nachhaltig stabile Eigenkapitalbasis im Auge behalten und Maßnahmen zur Verbesserung der operativen Ergebnisse ergreifen“, so die Empfehlung. Immerhin handle es sich um einen touristischen Leitbetrieb mit jährlich rund 1,3 Millionen Gästen. Vor allem die standortübergreifenden internen Verwaltungsaufgaben – etwa in den Bereichen IT, Rechnungswesen oder Personalverrechnung – müssten stärker standardisiert und organisatorisch gebündelt werden, empfiehlt der LRH.