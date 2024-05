XXL-Carport spendet Schatten und produziert Strom

Thermenfassade ebenfalls mit Solarmodulen bestückt

Pro Jahr kann die Anlage 1,3 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren, den das angrenzende EurothermenResort selbst verwendet. Auch am Dach des Gebäudes, in dem die Mitarbeiter wohnen, ist nun eine PV-Anlage in Betrieb. Die Fassade der Therme ist schon länger mit Solarmodulen bestückt.