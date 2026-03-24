Die Blockierer und unser Heer

Da hat eine hochkarätige, von der Verteidigungsministerin eingesetzte Kommission Vorschläge für die Reform unseres Wehrdiensts ausgearbeitet. Die drei Regierungsparteien allerdings können sich offenbar diesbezüglich nicht einigen, obwohl die Zeit drängt. Und gleichzeitig hat die EU-Kommission die Maastricht-Kriterien gelockert, um größere Verteidigungsausgaben zu ermöglichen. Die Regierung allerdings ist außerstande, die Budgetierung für die längst überfällige Neubeschaffung von Abfangjägern zu beschließen.