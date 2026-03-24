Insolvenz: Jetzt beginnt der Poker um „Ratschen“

Es war nur mehr eine Frage der Zeit. Nach der Pleite der Domaines Kilger ist auch die Ratschens Restaurant & Wohnothek GmbH in Deutsch Schützen insolvent. Gleichzeitig hat der Poker um die Zukunft des Standorts begonnen. Dass es so weit kommen würde, hatte man in der Branche längst erwartet. Entsprechend groß ist die Sorge über die Folgen. „Für uns ist das eine Katastrophe, wenn ein Leitbetrieb von einem auf den anderen Tag schließt.“