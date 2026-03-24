„Sickfluencer“ lehren Follower jetzt Sozialbetrug

ÜBER INFLUENCER

Ein Influencer ist eine Person, die über soziale Medien Inhalte veröffentlicht und dadurch die Meinungen, Einstellungen oder Kaufentscheidungen vieler Menschen beeinflusst. Unternehmen nutzen Influencer mit großem Erfolg gezielt für Werbung, weil deren Empfehlungen oft als glaubwürdiger wahrgenommen werden als klassische Werbung. Bekannte Gesichter haben mehrere Millionen Follower auf ihren Kanälen auf Instagram, TikTok & Co.