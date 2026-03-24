Gefährlicher Trend
„Sickfluencer“ lehren Follower jetzt Sozialbetrug
Während uns Influencer mehr oder weniger subtil Produkte aufsdrängen wollen, die wir meist nicht brauchen, haben sich sogenannte „Sickfluencer“ in Großbritannien darauf spezialisiert, ihre Follower gezielt anzuleiten, wie diese staatliche Sozialleistungen erschleichen können – indem sie Krankheit („sickness“) vortäuschen.
Dabei geben sie Tipps, welche Symptome man bei Anträgen auf Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeit schildern sollte und wie man sich bei Begutachtungen verhält, um vermeintliche Ansprüche durchzusetzen.
Die Inhalte stoßen vor allem deshalb auf Widerstand, weil sie laut Experten eine „Kultur der Arbeitsverweigerung“ fördern. Kritiker warnen, dass solcherlei Beiträge Menschen dazu ermutigen, Krankheiten vorzutäuschen oder bestehende Beschwerden gezielt zu übertreiben, um finanzielle Unterstützung zu erhalten – ohne tatsächliche Arbeitsunfähigkeit.
Anträge steigen stark an
Gleichzeitig verzeichnen britische Behörden einen starken Anstieg bei Anträgen auf Invaliditäts- und Krankheitsleistungen. Dieser Trend fällt zeitlich mit der wachsenden Popularität solcher Inhalte zusammen. Politiker und Fachleute sehen darin eine besorgniserregende Entwicklung, die das ohnehin belastete Sozialsystem zusätzlich unter Druck setzt.
Befürworter: „Aufklärung nötig“
Befürworter der Videos argumentieren laut „Daily Mail“ hingegen, dass „Sickfluencer“ lediglich Aufklärung leisten und Betroffenen helfen, ihre Rechte besser zu verstehen. Viele Menschen wüssten nicht, welche Unterstützung ihnen zusteht oder wie Antragsverfahren positiv abgeschlossen werden können. Die Inhalte würden daher eine „wichtige Lücke schließen“.
Zu unterscheiden seien diese außerdem unbedingt von Accounts jener Menschen, die etwa über seltene oder unheilbare Krankheiten aufklären und entstigmatisieren, Betroffenen seriöse Unterstützung durch Erfahrungsberichte und Co. bieten oder zur Selbsthilfe ermutigen.
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