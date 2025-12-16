Vorteilswelt
Höchste seit 2021

London kämpft mit Rekord-Arbeitslosenquote

Wirtschaft
16.12.2025 12:01
Die Zahl der Beschäftigten ist im Vergleich zum Vormonat im November um 38.000 gesunken.
Die Zahl der Beschäftigten ist im Vergleich zum Vormonat im November um 38.000 gesunken.(Bild: Leonid - stock.adobe.com)

In Großbritannien sind immer mehr Menschen ohne Job. Aber auch das jährliche Lohnwachstum im Privatsektor verlangsamt sich.

0 Kommentare

Die Arbeitslosenquote legte im Vereinigten Königreich in den drei Monaten bis Oktober auf 5,1 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. In den drei Monaten zuvor waren es noch fünf Prozent. Die Daten untermauern die Erwartung, dass die Bank of England (BoE) am Donnerstag zur Stützung der Konjunktur die Zinsen um einen viertel Prozentpunkt auf 3,75 Prozent senken wird.

Neben den Arbeitslosendaten deuten noch weitere Details auf eine Abkühlung hin. So verlangsamte sich das jährliche Lohnwachstum im Privatsektor ohne Bonuszahlungen in den drei Monaten bis Oktober auf 3,9 Prozent. Dies ist der schwächste Wert seit Ende 2020. Im öffentlichen Dienst beschleunigte sich das Lohnwachstum hingegen auf 7,6 Prozent, was das ONS mit in diesem Jahr früher in Kraft getretenen Tarifabschlüssen erklärte. Zudem fiel die Zahl der Beschäftigten im November um 38.000 im Vergleich zum Vormonat.

Lesen Sie auch:
Fast 400.000 Menschen in Österreich sind beim AMS arbeitslos gemeldet oder machen eine Schulung.
Zahl wieder gestiegen
Knapp 400.000 waren im November ohne Job
01.12.2025
Krise in London
Starmer: „In Armut und Arbeitslosigkeit gefangen“
01.12.2025

Neue Inflationsdaten erwartet
Die Finanzmärkte rechnen weitgehend mit einer Zinssenkung in dieser Woche und Investoren warten vor allem auf Signale der britischen Zentralbank BoE zum geldpolitischen Ausblick für 2026. Am Mittwoch werden zudem neue Inflationsdaten erwartet. Ökonomen rechnen mit einem leichten Rückgang der Teuerungsrate auf 3,5 Prozent im November, nach 3,6 Prozent im Oktober. Damit läge sie aber immer noch fast doppelt so hoch wie das Zwei-Prozent-Ziel der Bank of England. Das Pfund legte nach der Veröffentlichung der Jobmarktdaten kurzzeitig zu, gab seine Gewinne aber wieder ab.

